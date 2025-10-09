Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В порту Батуми задержали мужчину, пытавшего тайно попасть в Грузию в прицепе фуры


09.10.2025   11:59


Полиция задержала 31-летнего гражданина Турции при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии.

Мужчину обнаружили в прицепе фуры, проходившей погранконтроль в морском порту Батуми. Нелегальный пассажир прятался в небольшой камере.

Расследование продолжается по статье 19-344 УК Грузии, которая наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.


