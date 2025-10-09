|
В порту Батуми задержали мужчину, пытавшего тайно попасть в Грузию в прицепе фуры
09.10.2025 11:59
Полиция задержала 31-летнего гражданина Турции при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии.
Мужчину обнаружили в прицепе фуры, проходившей погранконтроль в морском порту Батуми. Нелегальный пассажир прятался в небольшой камере.
Расследование продолжается по статье 19-344 УК Грузии, которая наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
