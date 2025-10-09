Прокуратура Грузии предъявила обвинения ещё 13 лицам по делам о попытке захвата стратегического и особо важного объекта группой лиц, а также в организации и участии в групповых актах насилия

Прокуратура Грузии предъявила обвинения ещё 13 лицам по делам о попытке захвата стратегического и особо важного объекта группой лиц, а также в организации и участии в групповых актах насилия.



Как сообщили на брифинге в прокуратуре, в ходе расследования, проводимого Министерством внутренних дел по событиям 4 октября 2025 года, установлено, что Владимир Гвелесиани, Ника Гвенцадзе, Мамука Лабучидзе, Гоча Каташвили, Гуриел Кардава, Зураб Чавчанидзе, Константин Кокая, Сулхан Абралава, Бека Келехсашвили и Георгий Кирвалидзе, совместно с другими лицами, следуя призывам уже задержанных организаторов группового насилия, с целью захвата стратегического объекта напали на административное здание администрации президента Грузии, повредили защитное ограждение и ворвались во двор.



По информации следствия, с целью захвата здания и преодоления сопротивления правоохранителей, находившихся на месте, обвиняемые проявляли агрессию, бросали металлические конструкции и другие предметы, наносили физические и словесные оскорбления, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью сотрудников.

Кроме того, в районе президентского дворца один из задержанных — Коба Эпиташвили — применил физическое насилие в отношении полицейского, а Саба Кордзая бросил так называемый коктейль Молотова в направлении правоохранителей, мобилизованных для восстановления порядка.



Прокуратура также сообщила, что в результате следствия была идентифицирована ещё одна организаторша указанных преступных действий — группового насилия — Нана Сандер.



«Используя социальные сети, она активно организовывала насильственные действия и призывала к ним, мобилизовывала денежные средства для приобретения необходимого снаряжения участниками преступных действий, а также давала указания, как эффективнее противостоять правоохранителям. Она категорически требовала освобождения лиц, задержанных или осуждённых по различным обвинениям, и очистки государственных учреждений от госслужащих, в противном случае, как организатор групповых насильственных действий, прямо призывала единомышленников 4 октября совершить жестокие расправы над представителями правоохранительных органов», — заявили в прокуратуре.



По решению суда обвиняемые были задержаны 7 и 8 октября.



Кобе Эпиташвили и Сабе Кордзая предъявлено обвинение по 2-й части статьи 225 УК Грузии (участие в групповом насилии), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Владимиру Гвелесиани, Нике Гвенцадзе, Мамуке Лабучидзе, Гоче Каташвили, Гуриелу Кардава, Зурабу Чавчанидзе, Константину Кокая, Сулхану Абралава, Беке Келехсашвили и Георгию Кирвалидзе предъявлено обвинение по подпункту «а» 2-й части статьи 19-222 (покушение на захват стратегического и особо важного объекта, совершённое группой лиц) и по части 2 статьи 225 (участие в групповом насилии), что также предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.



Нане Сандер предъявлено обвинение по части 1-й статьи 225 УК Грузии (организация группового насилия), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.



В прокуратуре также пояснили, что в установленный законом срок они обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех обвиняемых.



«Как известно общественности, по данному уголовному делу в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегического и особо важного объекта, призывах к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти обвиняются Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Тбилисский городской суд уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.



Кроме того, в рамках расследования по этому же делу задержаны ещё 13 человек, которым предъявлены обвинения в попытке захвата стратегического и особо важного объекта и участии в групповом насилии. Всем тринадцати уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре Грузии.





