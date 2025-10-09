Турция и Грузия подписали протокол о сотрудничестве в сфере военной медицины В регионе

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани подписали в Анкаре "Протокол о сотрудничестве в области военной медицины и образования".



Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства национальной обороны Турции в соцсети X.



Ранее в Анкаре прошла встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.





