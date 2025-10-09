Задержан бывший замдиректора пенитенциарного департамента Специальной пенитенциарной службы

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в связи с инцидентом, произошедшим в камере бывшего руководителя Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, задержали бывшего заместителя директора пенитенциарного департамента Специальной пенитенциарной службы Георгия Кемоклидзе.



Об этом было объявлено на брифинге, состоявшемся сегодня в Службе государственной безопасности.



По информации Службы государственной безопасности, Георгий Кемоклидзе, по предварительной договоренности с заключенным Георгием Бачиашвили, завел к нему в камеру двух специально отобранных заключенных, которые, по предварительному сценарию, должны были сымитировать физическую расправу над Бачиашвили, чего на том этапе им сделать не удалось.



По данным СГБ, после этого, для доведения намерения до конца, Г.К. привёл в камеру Бачиашвили заключённого К.М. После его входа Георгий Бачиашвили, учитывая предыдущий опыт, без каких-либо аргументов обострил отношения с К.М., за чем последовало небольшое физическое противостояние между ними.



«После этого инцидента, как и планировалось, историю распространили различные СМИ так, будто заключенного Георгия Бачиашвили избили, что, в свою очередь, входило в интересы Георгия Бачиашвили и являлось первичной целью спланированной совместно с Г.К. инсценировки. Конечной целью было использование распространенной информации в пользу Георгия Бачиашвили, как для внутреннего пиара и против потерпевшего по делу, так и в том же направлении в Страсбургском суде.



На основании данной информации возникли обоснованные подозрения, что в основе соглашения с высокой вероятностью могла быть коррупционная сделка, в связи с чем дело было передано для расследования из Министерства юстиции в Антикоррупционное агентство СГБ», - сказано в информации.



Так же сообщается, что Г.К. задержан за совершение деяния, предусмотренного статьей 332 УК (злоупотребление служебными полномочиями).





