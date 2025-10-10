МВД задержало ещё восемь человек в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября

«МВД задержало ещё восемь человек в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, еще четверо скрываются», — сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, по данному делу уже задержаны 44 человека.



«В ходе расследования уголовного дела установлено, что, несмотря на неоднократные публичные призывы МВД к участникам митинга 4 октября обеспечить мирное проведение собрания в рамках закона, обвиняемые совершили противоправные и насильственные действия на улице Атонели.



Расшифровка записей видеонаблюдения и видеоматериалов, распространенных различными СМИ, свидетельствует о том, что некоторые из обвиняемых оскорбляли сотрудников правоохранительных органов, бросали в них различные тяжёлые предметы и камни. Кроме того, они пытались проникнуть во Дворец Президента Грузии, в ходе чего повредили ограждения двора дворца», — заявил Дарахвелидзе.



По словам замминистра, сотрудники МВД Грузии продолжают соответствующие следственные действия с целью установления других лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности.







