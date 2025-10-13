|
СГБ начала расследование по факту саботажа в связи с обращением телекомпании «Имеди»
13.10.2025 20:29
Служба государственной безопасности Грузии опубликовала заявление.
Как отмечается в заявлении СГБ, на основании обращения телекомпании «Имеди» СГБ начала расследование по факту саботажа.
«Трансляция телеканала была прервана в 17:48, и около 45 минут канал не мог выйти в эфир. Наряду с «ТелеИмеди» прекращено вещание также двух других компаний, входящих в холдинг, — «Маэстро» и «GDS». Проводятся соответствующие следственные действия», — говорится в заявлении СГБ.
«Телекомпания не исключает, что имел место преступный акт, направленный против канала. Соответственно, мы уже обратились в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются причины сбоя», — говорится в заявлении Imedi TV.
