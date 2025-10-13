Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ начала расследование по факту саботажа в связи с обращением телекомпании «Имеди»


13.10.2025   20:29


Служба государственной безопасности Грузии опубликовала заявление.

Как отмечается в заявлении СГБ, на основании обращения телекомпании «Имеди» СГБ начала расследование по факту саботажа.

«Трансляция телеканала была прервана в 17:48, и около 45 минут канал не мог выйти в эфир. Наряду с «ТелеИмеди» прекращено вещание также двух других компаний, входящих в холдинг, — «Маэстро» и «GDS». Проводятся соответствующие следственные действия», — говорится в заявлении СГБ.

«Телекомпания не исключает, что имел место преступный акт, направленный против канала. Соответственно, мы уже обратились в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются причины сбоя», — говорится в заявлении Imedi TV.


