СГБ сделало заявление в связи с обысками у бывших высокопоставленных чиновников «Мечты»

17.10.2025 22:16





В Службе государственной безопасности (СГБ) заявили, что ни один из восьми человек, чьи дома были обысканы, не был арестован



Сообщается, их допросят после изучения изъятых предметов, однако сегодня допрос не запланирован.



«Они будут допрошены после изучения изъятого электрооборудования и других предметов, включая их происхождение, и только после этого станет возможно дать правовую оценку. Сегодня никого не допрашивают и никто не арестован», — сообщили в СГБ.



Для справки, на брифинге, состоявшемся сегодня в СГБ, было объявлено о проведении обысков в домах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили, Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц. Сообщается, что были изъяты электронные устройства, документы и крупная сумма денег.





