Пятеро несовершеннолетних грабителей задержаны полицией в Тбилиси

18.10.2025 11:05





Сотрудниками Главного управления по делам несовершеннолетних полиции г. Тбилиси МВД в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в г. Тбилиси задержаны 5 несовершеннолетних.



По обвинению в разбое, совершенном группой лиц, задержаны: К.А., 2009 г.р., Л.З., 2008 г.р., М.М., 2007 г.р., Л.К., 2008 г.р., и Л.Ц., 2008 г.р.



Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.



Следствием установлено, что несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступления, совершили нападение на водителя такси, являющегося гражданином иностранного государства, в составе группы лиц с применением холодного оружия. Под воздействием физического насилия и угроз убийством обвиняемые незаконно завладели деньгами, находившимися в салоне автомобиля, и скрылись с места преступления.



Пострадавший в результате разбойного нападения иностранный гражданин доставлен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи. Преступление расследуется по статье 179 Уголовного кодекса.





