Пятеро граждан Турции задержаны в Аджарии по обвинениям в хулиганстве и нанесении телесных повреждений
18.10.2025 11:08
В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления полиции Аджарии МВД задержаны пятеро граждан Турецкой Республики: М.О. 1999 года рождения, А.К. 1998 года рождения, Ф.А. 2002 года рождения, Х.К. 1996 года рождения и Б.Г. 1992 года рождения.
М.О. обвиняется в умышленном тяжком телесном повреждении, а А.К., Ф.А., А.Х.К. и Б.Г. – в хулиганстве, совершенном группой лиц.
Наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что в ресторане, расположенном в муниципалитете Хелвачаури, обвиняемый М.О. нанес ножевые ранения двум гражданам Турецкой Республики: Д.О., 2001 года рождения, и У.О., 1994 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
В отношении четверых задержанных по обвинению в хулиганстве следствием установлено, что они грубо нарушили общественный порядок в указанном ресторане, оскорбили посетителей и испортили инвентарь ресторана.
По делу продолжаются соответствующие процессуальные и следственные действия.
Расследование ведется по статьям 117 и 239 Уголовного кодекса.
