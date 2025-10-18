Пятеро граждан Турции задержаны в Аджарии по обвинениям в хулиганстве и нанесении телесных повреждений

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления полиции Аджарии МВД задержаны пятеро граждан Турецкой Республики: М.О. 1999 года рождения, А.К. 1998 года рождения, Ф.А. 2002 года рождения, Х.К. 1996 года рождения и Б.Г. 1992 года рождения.



М.О. обвиняется в умышленном тяжком телесном повреждении, а А.К., Ф.А., А.Х.К. и Б.Г. – в хулиганстве, совершенном группой лиц.



Наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Следствием установлено, что в ресторане, расположенном в муниципалитете Хелвачаури, обвиняемый М.О. нанес ножевые ранения двум гражданам Турецкой Республики: Д.О., 2001 года рождения, и У.О., 1994 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.



В отношении четверых задержанных по обвинению в хулиганстве следствием установлено, что они грубо нарушили общественный порядок в указанном ресторане, оскорбили посетителей и испортили инвентарь ресторана.



По делу продолжаются соответствующие процессуальные и следственные действия.



Расследование ведется по статьям 117 и 239 Уголовного кодекса.





