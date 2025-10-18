Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Йемена задержан по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии


18.10.2025   11:10


В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции МВД задержали гражданина Йемена С.Г., 2000 года рождения, по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.

Наказание за данное преступление составляет до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали С.Г. в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.

Расследование продолжается по статьям 19-344 и 362 Уголовного кодекса.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна