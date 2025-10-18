|
Гражданин Йемена задержан по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии
18.10.2025 11:10
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции МВД задержали гражданина Йемена С.Г., 2000 года рождения, по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.
Наказание за данное преступление составляет до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали С.Г. в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.
Расследование продолжается по статьям 19-344 и 362 Уголовного кодекса.
