Гражданин Йемена задержан по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии

18.10.2025 11:10





В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции МВД задержали гражданина Йемена С.Г., 2000 года рождения, по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.



Наказание за данное преступление составляет до 5 лет лишения свободы.



Сотрудники правоохранительных органов задержали С.Г. в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.



Расследование продолжается по статьям 19-344 и 362 Уголовного кодекса.





