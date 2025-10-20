«Дельта» оснастит технику броней и дистанционным управлением

Государственный военный научно-технический центр «Дельта» сообщил, что часть техники, задействованной в разминировании бывшего военного полигона в Гонио, будет легко бронирована для обеспечения максимальной безопасности персонала и машин.



Планируется бронирование одного гусеничного экскаватора и двух погрузчиков, а также оснащение экскаватора системой дистанционного управления и мониторинга.



«Полное бронирование вызовет перегрузку техники и сделает невозможным выполнение функций. Поэтому целесообразно ограничиться лёгкой защитой, а также дистанционным управлением для минимизации рисков», — говорится в заявлении центра.



Управление техникой будет осуществляться из бронемашины «Дидгори» (уровень защиты 3) на безопасной дистанции 50–60 метров. Камеры, установленные на экскаваторе, позволят экипажу контролировать процесс. По расчётам, даже при взрыве 155-мм снаряда на таком расстоянии защита «Дидгори» обеспечит безопасность экипажа.



На закупку системы дистанционного управления «Дельта» потратит 61 360 евро без тендера, а весь комплект техники был приобретён у турецкой компании Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. за 1,18 млн долларов.



Разминирование территории проводится в рамках подготовки масштабного проекта инвестора из ОАЭ — Eagle Hills, который планирует вложить 6 млрд долларов в развитие территории бывшего полигона в Гонио и парка Крцаниси.

Для реализации проекта правительство поручило ряду министерств обеспечить межведомственную координацию и выполнение всех необходимых мероприятий.





