Министр обороны Грузии посетил Республику Армения с официальным визитом
21.10.2025 17:52
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с официальным визитом в Республике Армения. Ираклия Чиковани принимает его армянский коллега Сурен Папикян.
После церемонии встречи министры обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности в ходе личной встречи. Ираклий Чиковани поблагодарил армянскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и обратил внимание на тесные связи между соседними странами.
Одной из основных тем беседы министров обороны стала важность мира и стабильности в регионе. Ираклий Чиковани подтвердил готовность грузинской стороны внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества. Он отметил историческое значение совместной декларации, подписанной Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, и заявил, что это соглашение внесет значительный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Состоялась встреча делегаций в расширенном составе, на которой стороны обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении в двустороннем формате.
В рамках официального визита Ираклий Чиковани встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
