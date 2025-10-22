В Тбилиси задержаны граждане Украины и Беларуси по обвинению в совершении наркопреступлений

В результате проведенных в разное время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления патрульной полиции МВД по г. Тбилиси в результате проведенных в разное время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны ранее судимый гражданин Украины И.К., 1985 года рождения, и гражданин Беларуси Д.К., 1999 года рождения, по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.



Наказание за эти преступления предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



«В результате обыска личных вещей, транспортных средств и жилой квартиры обвиняемых в г. Тбилиси сотрудниками патрульной полиции изъято в качестве вещественных доказательств наркотическое средство «Альфа ПВП» в особо крупном размере, расфасованное для сбыта.



Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 УК РФ», — сообщили в МВД.





