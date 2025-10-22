Задержаны люди , связанный с бывшим главой СГБ - изхъято 1,3 млн долларов

22.10.2025 18:40





По факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере задержан Коба Хундадзе, связанный с бывшим руководителем Службы государственной безопасности Грузии Григолом Лилуашвили. Об этом заявил прокурор Джарджи Циклаури на брифинге, проведённом в Главной прокуратуре.



Как сообщили в прокуратуре, Кобе Хундадзе предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.



«Как известно общественности, несколько дней назад Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Грузии провели совместные мероприятия, в рамках которых были проведены обыски в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц.



В ходе обысков были изъяты различные электронные устройства, документы и крупные суммы наличных средств», — говорится в заявлении.



В последние дни, в рамках того же уголовного дела, были проведены дополнительные обыски на 11 объектах.



Во время обыска дома Кобы Хундадзе — лица, связанного с бывшим главой СГБ Григолом Лилуашвили, — было изъято 94 конверта с различными суммами денег, всего 1 319 300 долларов США.



Кроме того, при обыске банковских сейфов, принадлежащих Михаилу Чохели — лицу, связанному с бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе, и члену его семьи, — были изъяты 2 904 900 долларов США.



Следствием установлено, что обвиняемый разработал многоступенчатую преступную схему для придания законного вида активам в особо крупном размере, происхождение которых не было подтверждено.



В рамках этой схемы он приобрёл в Тбилиси земельные участки и инвестировал незаконно полученные средства в уставный капитал собственной компании и созданных с её участием товариществ.



Этими действиями он вовлёк незаконные доходы в легальную экономическую деятельность и с помощью многочисленных сделок с недвижимостью скрыл реальный источник, природу и право собственности на активы.



В результате 30 объектов недвижимости были зарегистрированы на имя обвиняемого и его компании, а ещё 51 объект был внесён в уставный капитал основанной им строительной фирмы.



Кроме того, как уже отмечалось, при обыске его жилища было изъято 1 319 300 долларов США.



Таким образом, в период с 2017 по 2025 год Коба Хундадзе осуществил легализацию незаконных доходов в особо крупном размере.



Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



Генеральная прокуратура Грузии и Служба государственной безопасности продолжают интенсивное расследование с целью получения дополнительных доказательств, установления других лиц, вовлечённых в преступление, и проведения соответствующих процессуальных действий.







