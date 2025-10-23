Еще один родственник экс-главы СГБ задержан за отмывание денег

23.10.2025 15:44





«По факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере задержан Андрия Лилуашвили, который связан с Григолом Лилуашвили», — сообщили на брифинге в Генеральной прокуратуре Грузии.



По информации прокуратуры, Андрия Лилуашвили предъявлено обвинение по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.



«Как известно общественности, несколько дней назад в рамках совместного мероприятия Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Грузии были проведены обыски в квартирах, домах и сейфах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы государственной безопасности Григория Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц, в ходе которых изъяты различные электронные носители информации, документация, драгоценности и крупная сумма денежных средств.



Сегодня, в рамках совместного мероприятия Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности, по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере задержан связанный с Григорием Лилуашвили Андрия Лилуашвили.



Ему предъявлено обвинение по статье 194 УК Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.



Прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в прокуратуре.



Генпрокуратура и Служба государственной безопасности продолжают интенсивное расследование в отношении лиц, которые могли быть связаны с Андрия Лилуашвили, как по вышеуказанной квалификации, так и по статье 339 прима УК Грузии, касающейся торговли влиянием, а также выявление других лиц, вовлечённых в организованную преступную деятельность, с целью проведения соответствующих правовых процедур.



Напомним, что 17 октября были проведены обыски в домах Ираклия Гарибашвили, Григория Лилуашвили, Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц. Как заявили в прокуратуре, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денежных средств.



Кроме того, 18 октября Служба государственной безопасности назвала лица, чьи дома были обысканы параллельно с домами Гарибашвили, Лилуашвили и Парцхаладзе. В частности, обыски проведены в домах Ромео Микаутадзе, Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Андрия Лилуашвили и членов их семей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





