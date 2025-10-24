Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В связи с инцидентом с ножевым ранением в Батуми полиция задержала троих человек


24.10.2025   10:38


В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Аджарского управления полиции МВД задержали троих ранее судимых за различные преступления: И.Д., 1983 года рождения, О.Дж., 1983 года рождения, и Х.А., 1984 года рождения, по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах в отношении двух лиц.

Наказание по этим преступлениям составляет до 13 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что задержанные в качестве обвиняемых И.Д. и О.Дж.: 19 октября текущего года в Батуми во время ссоры отец и сын М.П., ​​1982 года рождения, и Г.П., 2005 года рождения, получили ранения различных частей тела холодным оружием. Х.А. В ходе этого же противостояния он угрожал убийством потерпевшим.

Пострадавшие были доставлены в клинику, где им оказана необходимая медицинская помощь.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали лиц, причастных к преступлению, в качестве подозреваемых.

Расследование ведется по статьям 117 и 151 Уголовного кодекса.


