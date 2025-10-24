Полиция задержала 5 человек по обвинению в хранении наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, сотрудники Мцхета-Мтианетского управления полиции МВД, а также Казбегского, Душетского и Тианетского районных отделов полиции задержали 5 человек по обвинению в хранении наркотиков, в том числе 2 наркоторговца.



По обвинению в незаконном приобретении, хранении, выращивании и сбыте наркотических средств были арестованы: Д.А., 1984 года рождения, П.Ч., 1965 года рождения, и М.М., 1983 года рождения, а также 2 ранее судимых: Ш.К., 1977 года рождения, и К.К., 1982 года рождения.



Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



Полиция, на основании постановления судьи, неоднократно проводила контролируемые закупки наркотиков у лиц, арестованных по обвинению в незаконном обороте наркотиков, и осуществляла скрытую аудио- и видеозапись этих закупок.



В ходе обыска в личных и жилых домах обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, в том числе: «Метадон», «Субоксон», «Марихуану» и «Каннабис».



Расследование ведётся по статьям 260, часть 1, 260, часть 5, подпункт «б», и 265, часть 1 Уголовного кодекса Грузии.





