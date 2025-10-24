|
В Марнеули сожгли автомобиль бизнесмена после отказа выплатить «дань»
24.10.2025 14:04
По данным издания Aktual.ge, представители криминального мира потребовали у местного предпринимателя 50 тысяч долларов США. После того как бизнесмен отказался выполнить требование, вечером 22 октября злоумышленники подожгли принадлежащий ему автомобиль марки Ford Sprinter.
Следствие рассматривает инцидент как акт запугивания с элементами вымогательства.
