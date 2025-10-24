Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Марнеули сожгли автомобиль бизнесмена после отказа выплатить «дань»


24.10.2025   14:04


По данным издания Aktual.ge, представители криминального мира потребовали у местного предпринимателя 50 тысяч долларов США. После того как бизнесмен отказался выполнить требование, вечером 22 октября злоумышленники подожгли принадлежащий ему автомобиль марки Ford Sprinter.

Следствие рассматривает инцидент как акт запугивания с элементами вымогательства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна