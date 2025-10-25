Правоохранители раскрыли факт кражи из 43 автомобилей - задержаны 5 человек

По обвинению в повреждении 43 автомобилей и краже из них сотрудники МВД задержали 5 лиц. Информацию об этом распространяет Министерство ВД.



«В результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками МВД по обвинению краже, совершенной группой, задержаны 5 лиц - А.К., 2004 г.р., Л.Ч., 2006 г.р., А.И., 2005 г.р., С.К., 2008 г.р., и ранее судимый и в настоящее время отбывающий условное наказание Н.С., 2003 г.р.



Следствие установило, что в октябре текущего года обвиняемые поздно ночью повредили лобовые стекла 43 автомобилей в районах Старый Тбилиси, Ваке-Сабуртало и Дидубе-Чугурети, в результате чего незаконно завладели находившимися в автомобилях личными вещами, электронными устройствами и различными денежными суммами.



В результате следственных мероприятий все пятеро были задержаны в качестве обвиняемых.



В результате личных обысков и обысков жилых квартир обвиняемых полиция изъяла часть похищенного в качестве вещественных доказательств.



Расследование ведется по ч. 2 и 3 статьи 177 УК, что предусматривает в виде наказания до 7 лет лишения свободы», говорится в информации.





