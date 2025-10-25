Трое граждан Китая задержаны за попытку приобретения двух килограммов ядерного материала

В Тбилиси арестованы трое граждан Китая за попытку незаконного приобретения двух килограммов ядерного материала – урана, – сообщил на брифинге первый заместитель директора Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе.



Согласно СГБ, члены преступной группы планировали незаконную перевозку радиоактивных веществ в Китай через территорию России.



Члены преступной группы планировали незаконно приобрести в Тбилиси радиоактивный материал за 400 000 долларов США, а затем нелегально переправить его в Китай через территорию Российской Федерации.



Для реализации преступного плана один из граждан Китая, привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и начал активный поиск ядерного материала по всей стране. Координация этой деятельности осуществлялась из Китая другими членами преступной группы. На основании оперативной информации, задержание преступников произошло на стадии согласования деталей незаконной сделки.



В рамках расследования были проведены обыски в местах временного проживания задержанных в Тбилиси и Батуми.



Расследование ведется по статье 230 часть 1 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет», — рассказали в СГБ.







