В порту Батуми обнаружена большая партия наркотических веществ

27.10.2025 16:36





Министерство внутренних дел Грузии сообщает о проведении масштабной операции по пресечению незаконного оборота наркотиков.



В ходе операции, проведенной в портовой зоне города Батуми, сотрудниками правоохранительных органов был задержан грузовой автомобиль, перевозивший значительное количество наркотических веществ. Среди изъятых препаратов обнаружены кокаин, MDMA, клефедрон и ЛСД.



Для маскировки наркотики были спрятаны в специально оборудованных тайниках. Часть наркотических веществ была найдена в переделанном огнетушителе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





