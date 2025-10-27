Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В порту Батуми обнаружена большая партия наркотических веществ


27.10.2025   16:36


Министерство внутренних дел Грузии сообщает о проведении масштабной операции по пресечению незаконного оборота наркотиков.

В ходе операции, проведенной в портовой зоне города Батуми, сотрудниками правоохранительных органов был задержан грузовой автомобиль, перевозивший значительное количество наркотических веществ. Среди изъятых препаратов обнаружены кокаин, MDMA, клефедрон и ЛСД.

Для маскировки наркотики были спрятаны в специально оборудованных тайниках. Часть наркотических веществ была найдена в переделанном огнетушителе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна