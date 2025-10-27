Задержаны четыре сотрудника компании Smile Travel Georgia по обвинению в мошенничестве

27.10.2025 18:02





Прокуратура Грузии сообщает, что по уголовным делам, связанным с мошенническим завладением крупными суммами денежных средств, задержаны 4 человека, а одному лицу предъявлено обвинение в мошенничестве.



На брифинге в генпрокуратуре Грузии зампрокурора Тбилиси Шота Ткешелашвили заявил, что расследование начато в отношении туристической компании Smile Travel Georgia, представители которой, пообещав организовать поездку за границу в 2024-2025 годах, мобилизовали крупные суммы денег у физических лиц и присвоили их путем обмана.



В результате ущерб, причиненный гражданам, составляет 3 млн лари.



1 млн лари путем обмана было присвоено от примерно 200 потерпевших. Расследование ведется с целью выявления других лиц, обманутых обвиняемыми, поэтому число жертв и объем мошеннически присвоенных средств могут увеличиться.



Ткешелашвили также сообщил, что отдел по борьбе с мошенничеством совместно с соответствующим подразделением МВД Грузии выявил факт обманного завладения имущественными правами на 100% акций конкретного юридического лица.



«Следствие установило, что обвиняемый пообещал решить финансовые проблемы представителям Zekari Sources («Зекарские источники») и потребовал взамен отказаться от акций. Чтобы войти в доверие, обвиняемый, в свою очередь, частично погасил банковский долг компании из крупной суммы денег, полученной обманным путем от другой жертвы, и потребовал от партнеров передать 100% акций.



Таким образом, ответчик передал 100% доли предприятия члену семьи, а сам не погасил кредитные обязательства предприятия и обманным путем завладел 100% долей организации. В результате владельцам юридического лица был причинен материальный ущерб на сумму более 1 500 000 лари, а другому пострадавшему лицу — на сумму до 163 000 лари», — сказал Ткешелешвили.



Представитель прокуратуры Грузии заявил также, что в ходе расследования другого уголовного дела установлено, что обвиняемые с целью получения крупной суммы денежных средств путем обмана, подписали т.н. иллюзорное соглашение «О производстве строительно-монтажных работ».



Потерпевший передал им за это 123 134 лари, предназначенные для выполнения конкретных работ. Обвиняемые не выполнили формально взятое на себя обязательство и присвоили указанную крупную сумму денег.



Лицам, задержанным по этим уголовным делам, были предъявлены обвинения по частям 2 и 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет в качестве вида и меры наказания.



На основании ходатайства прокуратуры суд приговорил подсудимых к лишению свободы в качестве меры пресечения.



«Как известно общественности, в прокуратуре Тбилиси создан отдел процессуального руководства по уголовным делам о мошенничестве. Вышеупомянутое подразделение осуществляет процессуальное руководство Управлением полиции Тбилиси, отделом по борьбе с мошенничеством и поддержку государственного обвинения в соответствующих уголовных делах. Мы хотели бы подчеркнуть, что обеспечение эффективного расследования случаев мошенничества является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии, и в отношении таких преступлений будет применяться строгая уголовная политика с целью защиты законных интересов жертв», — заявил Шота Ткешелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





