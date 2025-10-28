|
Руководитель Главного управления Патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе подал в отставку
28.10.2025 15:41
Руководитель Главного управления Патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе подал в отставку.
Как сообщили в МВД Грузии, Лаша Джохадзе написал заявление об отставке по собственному желанию.
Напомним, что на указанную должность Лаша Джохадзе был назначен в 2020 году.
