Руководитель Главного управления Патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе подал в отставку

28.10.2025 15:41





Как сообщили в МВД Грузии, Лаша Джохадзе написал заявление об отставке по собственному желанию.



Напомним, что на указанную должность Лаша Джохадзе был назначен в 2020 году.





