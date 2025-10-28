Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Руководитель Главного управления Патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе подал в отставку


28.10.2025   15:41


Руководитель Главного управления Патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе подал в отставку.

Как сообщили в МВД Грузии, Лаша Джохадзе написал заявление об отставке по собственному желанию.

Напомним, что на указанную должность Лаша Джохадзе был назначен в 2020 году.


