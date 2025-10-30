Сотрудники Департамента охраны стратегических трубопроводов приняли участие в учениях «ETERNITY 2025»

30.10.2025 12:12





Сотрудники Департамента охраны стратегических трубопроводов Министерства внутренних дел приняли участие в азербайджано-грузино-турецких командно-штабных учениях «ETERNITY 2025», которые прошли в Карсе (Турция).



Сотрудники Управления быстрого реагирования Департамента были задействованы как в компьютерной, так и в полевой составляющей учений.



Сценарий учений «ETERNITY 2025» был основан на миротворческих операциях, которые включали обеспечение безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в кризисной ситуации, а также повышение оперативной совместимости азербайджанских, турецких и грузинских подразделений и межведомственных связей. Учения прошли успешно и получили положительную оценку участвующих сторон.



Трёхсторонние азербайджано-грузино-турецкие командно-штабные учения проводятся ежегодно во всех трёх странах поочерёдно, на ротационной основе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





