Сотрудники Департамента охраны стратегических трубопроводов приняли участие в учениях «ETERNITY 2025»
30.10.2025 12:12
Сотрудники Департамента охраны стратегических трубопроводов Министерства внутренних дел приняли участие в азербайджано-грузино-турецких командно-штабных учениях «ETERNITY 2025», которые прошли в Карсе (Турция).
Сотрудники Управления быстрого реагирования Департамента были задействованы как в компьютерной, так и в полевой составляющей учений.
Сценарий учений «ETERNITY 2025» был основан на миротворческих операциях, которые включали обеспечение безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в кризисной ситуации, а также повышение оперативной совместимости азербайджанских, турецких и грузинских подразделений и межведомственных связей. Учения прошли успешно и получили положительную оценку участвующих сторон.
Трёхсторонние азербайджано-грузино-турецкие командно-штабные учения проводятся ежегодно во всех трёх странах поочерёдно, на ротационной основе.
