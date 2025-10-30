Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Министерстве внутренних дел прошла встреча, организованная Интерполом


30.10.2025   12:18


Представители различных подразделений Министерства внутренних дел Грузии приняли участие во встрече, организованной Интерполом, посвящённой вопросам борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Мероприятие, состоявшееся в Тбилиси, открыл заместитель директора Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Ираклий Дондоладзе с приветственным словом.

Во встрече приняли участие представители правоохранительных органов из около 20 стран Европы и Центральной Азии.

Участники обсудили такие важные вопросы, как тенденции незаконной торговли оружием, существующие в регионе криминальные схемы и вызовы, стоящие в этой сфере.

Цель встречи — укрепление сотрудничества между участвующими государствами, планирование совместных мероприятий по борьбе с незаконной торговлей огнестрельным оружием и определение шагов, необходимых для эффективной реализации международного взаимодействия.

В ходе встречи стороны договорились о проведении совместных оперативных действий, укреплении механизмов обмена информацией и совершенствовании методов координации.

По завершении мероприятия Интерпол и участвующие страны продолжат активное сотрудничество, чтобы последующие шаги были ориентированы на результаты и осуществлялись в скоординированной форме.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна