В Министерстве внутренних дел прошла встреча, организованная Интерполом
30.10.2025 12:18
Представители различных подразделений Министерства внутренних дел Грузии приняли участие во встрече, организованной Интерполом, посвящённой вопросам борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.
Мероприятие, состоявшееся в Тбилиси, открыл заместитель директора Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Ираклий Дондоладзе с приветственным словом.
Во встрече приняли участие представители правоохранительных органов из около 20 стран Европы и Центральной Азии.
Участники обсудили такие важные вопросы, как тенденции незаконной торговли оружием, существующие в регионе криминальные схемы и вызовы, стоящие в этой сфере.
Цель встречи — укрепление сотрудничества между участвующими государствами, планирование совместных мероприятий по борьбе с незаконной торговлей огнестрельным оружием и определение шагов, необходимых для эффективной реализации международного взаимодействия.
В ходе встречи стороны договорились о проведении совместных оперативных действий, укреплении механизмов обмена информацией и совершенствовании методов координации.
По завершении мероприятия Интерпол и участвующие страны продолжат активное сотрудничество, чтобы последующие шаги были ориентированы на результаты и осуществлялись в скоординированной форме.
