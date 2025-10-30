Арестован бывший заместитель министра инфраструктуры Коба Габуния, в доме экс-министра проведен обыск

30.10.2025 20:34





Бывший заместитель министра инфраструктуры Коба Габуния арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а в доме бывшего министра Ираклия Карселадзе провели обыск. Об этом заместитель начальника Следственной службы Ия Ахалая сообщила на брифинге в Следственной службе министерства финансов Грузии.



«Общественности также известно, что руководители ООО «Лаги Капитал» были задержаны по подозрению в мошенническом присвоении 9 365 801 лари, выделенных из Фонда муниципального развития на реконструкцию 30 детских садов, и легализации 1 211 000 лари незаконного дохода.



Согласно материалам расследования, заявки ООО «Лаги Капитал» на авансовые выплаты, поданные в фонд в период с июля 2023 года по май 2024 года, были необоснованными и обеспечены лишь частично. Указанные лица по поручению бывшего заместителя министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Кобы Габуния злоупотребили своими должностными полномочиями и в целях получения выгоды, несмотря на то, что аванс, полученный компанией в июле 2023 года, не был потрачен по целевому назначению, выдали ООО «Лаги Капитал» необоснованный аванс в размере 11 218 380 лари на реабилитацию детских садов в 2023-2024 годах, из которого руководство ООО «Лаги Капитал» обманным путем присвоило 9 365 801 лари.



Расследование ведется по статьям 332, частям 1 и 2, 180, частям 2 и 3, 194, частям 2 и 3 и 362, части 2 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет», — заявила Ия Габуния.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





