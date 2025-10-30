Убийство в Кахети: мужчина застрелил одного человека и ранил другого

В Сигнахи произошла кровавая расправа: мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил другого. По предварительной информации, причиной преступления стала месть.



Согласно данным Министерства внутренних дел Грузии, по факту умышленного убийства и покушения на убийство задержан ранее судимый гражданин 1982 года рождения, З. З.



Совершённые им преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо пожизненное заключение.



«Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в Сигнагском муниципалитете, из охотничьего ружья, по мотиву мести, произвёл выстрелы в граждан 1975 года рождения Т. Г. и 1984 года рождения Н. К., после чего скрылся с места происшествия.



В результате случившегося Т. Г. скончался на месте, а Н. К. доставлен в клинику, где ему оказывается медицинская помощь. Его состояние оценивается как тяжёлое», — сообщает МВД Грузии.





