Убийство в Кахети: мужчина застрелил одного человека и ранил другого


30.10.2025   22:17


В Сигнахи произошла кровавая расправа: мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил другого. По предварительной информации, причиной преступления стала месть.

Согласно данным Министерства внутренних дел Грузии, по факту умышленного убийства и покушения на убийство задержан ранее судимый гражданин 1982 года рождения, З. З.

Совершённые им преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо пожизненное заключение.

«Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в Сигнагском муниципалитете, из охотничьего ружья, по мотиву мести, произвёл выстрелы в граждан 1975 года рождения Т. Г. и 1984 года рождения Н. К., после чего скрылся с места происшествия.

В результате случившегося Т. Г. скончался на месте, а Н. К. доставлен в клинику, где ему оказывается медицинская помощь. Его состояние оценивается как тяжёлое», — сообщает МВД Грузии.


