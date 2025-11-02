Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За девять месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано более 40 тысяч преступлений


02.11.2025   20:19


По данным Министерства внутренних дел Грузии, за девять месяцев текущего года зарегистрировано 40 464 преступления, что на 2,26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Раскрываемость преступлений достигла 67,25%, что является самым высоким показателем за последние годы и превышает прошлогодний уровень. Рост общего числа зарегистрированных преступлений МВД объясняет активизацией расследований и выявлением большего числа правонарушений.

Борьба с наркопреступностью:
За отчетный период выявлено 7 199 фактов, что на 46,92% больше, чем в прошлом году. В том числе 660 случаев незаконной реализации наркотиков.

Рост наблюдается в следующих категориях:

• Преступления, связанные с так называемым «воровским миром» — +75%;
• Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия — +33%.


Снижение зафиксировано по следующим направлениям:

• Кражи из квартир, разбои, мошенничество и вымогательство;
• Умышленные убийства;
• Преступления против здоровья человека — снижение на 4,48%;
• Сексуальные преступления — на 121 случай меньше, чем в прошлом году;
• Киберпреступления и торговля людьми, включая эксплуатацию несовершеннолетних.


Возросло количество транспортных преступлений:
На 181 случай увеличилось число нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

МВД отмечает, что данные отражают как активизацию работы полиции, так и тенденцию общего укрепления системы правопорядка.


