Сотрудник мэрии Тбилиси обвиняется в мошенничестве

02.11.2025 20:22





Следственная служба министерства финансов сообщает, что арестован старший специалист Отделения инспекции и безопасности труда при мэрии Тбилиси.



Согласно следствию, обвиняемый пообещал гражданину зарегистрировать на его имя земельный участок площадью 1000 квадратных метров, находящийся под владением муниципалитета.



Бывшему госслужащему грозит от 6 до 9 лет заключения — ему вменяют мошенничество. Следователи говорят, что ищут и его сообщников.





