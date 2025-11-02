Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сотрудник мэрии Тбилиси обвиняется в мошенничестве


02.11.2025   20:22


Следственная служба министерства финансов сообщает, что арестован старший специалист Отделения инспекции и безопасности труда при мэрии Тбилиси.

Согласно следствию, обвиняемый пообещал гражданину зарегистрировать на его имя земельный участок площадью 1000 квадратных метров, находящийся под владением муниципалитета.

Бывшему госслужащему грозит от 6 до 9 лет заключения — ему вменяют мошенничество. Следователи говорят, что ищут и его сообщников.


