За изнасилование несовершеннолетней в Каспи полиция задержала 73-летнего мужчину


04.11.2025   11:20


В результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Каспского районного управления полиции по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего/ей задержан М.Н., 1952 года рождения.

Информацию распространяет МВД.

«В качестве наказания за данное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочно.

В рамках текущего расследования установлено, что обвиняемый в преступлении с применением насилия совершил изнасилование несовершеннолетней односельчанки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали М.Н. в качестве обвиняемого в одном из сёл Каспского муниципалитета, в его жилом доме.

Расследование ведётся по статье 137 Уголовного кодекса», - говорится в информации.


