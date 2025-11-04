За изнасилование несовершеннолетней в Каспи полиция задержала 73-летнего мужчину

04.11.2025 11:20





В результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Каспского районного управления полиции по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего/ей задержан М.Н., 1952 года рождения.



Информацию распространяет МВД.



«В качестве наказания за данное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочно.



В рамках текущего расследования установлено, что обвиняемый в преступлении с применением насилия совершил изнасилование несовершеннолетней односельчанки.



Сотрудники правоохранительных органов задержали М.Н. в качестве обвиняемого в одном из сёл Каспского муниципалитета, в его жилом доме.



Расследование ведётся по статье 137 Уголовного кодекса», - говорится в информации.





