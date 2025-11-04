|
В Батуми задержаны двое граждан Турции
04.11.2025 16:58
В Батуми сотрудники полиции задержали двух граждан Турции — ранее судимого Б.О. (1980 года рождения) и М.Б. (1993 года рождения).
Их обвиняют в незаконном, групповом приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Операция была проведена сотрудниками Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии при координации с прокуратурой.
Согласно сообщению МВД, в результате оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что обвиняемые незаконно продали огнестрельное оружие и боеприпасы одному из граждан за денежное вознаграждение.
В ходе следствия изъяты незаконное оружие, боеприпасы и денежные средства.
Задержанным предъявлено обвинение по части 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей до 11 лет лишения свободы.
