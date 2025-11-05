Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Бельгии, над базой НАТО и аэропортами были замечены БПЛА


05.11.2025   10:14


Над авиабазой Кляйне-Брогель на северо-востоке Бельгии были замечены неизвестные дроны.

По сводкам СМИ, местные жители говорят, по меньшей мере, о шести БПЛА.

По заявлениям местных властей, полиция зафиксировала два дрона.

«Пока всё очень непонятно, так как даже военные не смогли идентифицировать эти дроны», - заявили местные власти. На место был вызван вертолет, чтобы, в случае необходимости, нейтрализовать их.

Вместе с тем, из-за появления дронов вчера вечером в аэропорту Брюсселя дважды останавливали воздушное движение. Ограничения были введены и в аэропорту Льежа.

Напомним, что 2 ноября над авиабазой Кляйне-Брогель неизвестные дроны были замечены дважды.


