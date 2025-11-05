|
В Бельгии, над базой НАТО и аэропортами были замечены БПЛА
05.11.2025 10:14
Над авиабазой Кляйне-Брогель на северо-востоке Бельгии были замечены неизвестные дроны.
По сводкам СМИ, местные жители говорят, по меньшей мере, о шести БПЛА.
По заявлениям местных властей, полиция зафиксировала два дрона.
«Пока всё очень непонятно, так как даже военные не смогли идентифицировать эти дроны», - заявили местные власти. На место был вызван вертолет, чтобы, в случае необходимости, нейтрализовать их.
Вместе с тем, из-за появления дронов вчера вечером в аэропорту Брюсселя дважды останавливали воздушное движение. Ограничения были введены и в аэропорту Льежа.
Напомним, что 2 ноября над авиабазой Кляйне-Брогель неизвестные дроны были замечены дважды.
