Тако Чарквиани подтвердила, что среди участников группового насилия, совершенного в отношении продавцов супермаркета, был Джако Чарквиани

05.11.2025 15:08





Среди участников группового насилия, совершенного в отношении 2 продавцов супермаркета «Спар», был сын певца Мамуки Чарквиани – Джако (Джансуг) Чарквиани.



Как заявила в беседе с агентством «Интерпрессньюс» его тетя Тако Чарквиани, её племянник не задержан, он не был допрошен и не собирается никуда являться.



По ее словам, ее племяннику позвонила Манана Гиоргобиани и попросила помочь.



«По моей информации, ему позвонила эта женщина [Манана Гиоргобиани], сказала, что ее бьют, мол, помоги, она – мать умершего друга Джако. На видеозаписи слышна фраза «сейчас я позвоню ребятам» и потом она сама говорит, что ее ударил и второй продавец. Это совершенное введение людей в заблуждение... Как можно звонить ровесникам своего сына, я не знаю... Когда тебе звонит мать умершего друга и говорит, помоги, меня бьют, ты придешь, это человеческая реакция. Это я говорю не потому, что оправдываю, это, правда, было так. Очень много очевидцев», - заявила Чарквиани.



Напомним, что поздно ночью 2 ноября физически расправились с двумя сотрудниками супермаркета «Спар». По факту принятия участия в организации группового насилия и участия в нем сотрудники правоохранительных органов задержали Манану Гиоргобиани.



По сведениям МВД Грузии, Манана Гиоргобиани связалась по телефону с Джако Чарквиани, который пришел на место с несколькими лицами, после чего они силой вывели сотрудников из магазина и физически расправились с ними.





