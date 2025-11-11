Полиция изъяла 283 куста конопли и до 3 кг марихуаны

Сотрудниками департамента Центральной криминальной полиции МВД по обвинению в наркопреступлении задержан ранее судимый Р.Р., 1985 года рождения.



По данным МВД, он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии незаконной реализации и незаконном выращивании растения, содержащего наркотические вещества, в особо крупном размере.



«Следствием установлено, что задержанный правоохранителями по обвинению в наркопреступлении Р.Р. на земельном участке, расположенном на территории жилого дома, тайно оборудовал под землей специальную теплицу, где незаконно посеял и выращивал растения, содержащие наркотические вещества, в крупном размере. В ходе обыска на указанной территории полицией в качестве вещественных доказательств изъяты растение «конопля» в особо крупном размере – 283 куста и до 3 килограмма высушенной «марихуаны».



В результате следственных действий правоохранители также изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, клейкую ленту и электронные весы.



Расследование ведется по статьям 260, 260-кварта и 265 –прима Уголовного кодекса.



За преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации.





