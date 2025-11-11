|
«Сакаэронавинация» распространяет заявление в связи с крушением турецкого военного самолета
11.11.2025 18:17
ООО «Сакаэронавинация» распространяет заявление в связи с крушением турецкого военного самолета.
«На основании сообщения, поступившего в координационный центр авиационного поиска и спасения ООО «Сакаэронавинация» из 112, военный самолет Турции потерпел авиационный инцидент на территории Грузии, недалеко от границы с Азербайджаном.
При полном соблюдении международного протокола поисковая группа «Сакаэронавинации» направилась к предполагаемому месту инцидента для его обнаружения и оказания дальнейшей помощи пострадавшим.
Турецкое воздушное судно типа C130 пропало с радаров «Сакаэронавинации» через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнал тревоги, после чего «Сакаэронавинация» начала установленные поисково-спасательные работы. На данный момент уже проинформирован аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел турецкий борт, также информация предоставлена турецкой стороне.
В настоящее время совместно с соответствующими ведомствами Грузии ведутся поисковые работы, предусмотренные авиационными правилами», - говорится в заявлении.
