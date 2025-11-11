Минобороны Турции: Спасательные работы ведутся в координации с властями Азербайджана и Грузии

11.11.2025 18:28





Военно-транспортный самолет типа C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана, - об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.



По данным ведомства, поисково-спасательные работы проводятся в координации с властями Азербайджана и Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





