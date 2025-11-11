Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Минобороны Турции: Спасательные работы ведутся в координации с властями Азербайджана и Грузии


11.11.2025   18:28


Военно-транспортный самолет типа C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана, - об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

По данным ведомства, поисково-спасательные работы проводятся в координации с властями Азербайджана и Грузии.


