|
|
|
Эрдоган: Мы продолжаем скоординированные усилия по поиску фрагментов самолета
11.11.2025 19:06
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на авиакатастрофу турецкого военного самолёта.
Эрдоган отмечает, что продолжаются скоординированные усилия по поиску обломков самолёта совместно с властями соответствующих стран.
«С глубоким сожалением узнали, что наш самолёт типа C-130, который выполнял рейс из Азербайджана на родину, потерпел катастрофу вблизи грузино-азербайджанской границы.
Мы продолжаем скоординированные усилия по поиску обломков самолёта вместе с властями соответствующих стран. Надеюсь, что эта трагическая авария повлечёт за собой минимальные потери», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
По информации МВД Грузии, 11 ноября текущего года в муниципалитете Сигнаги, примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии, упал турецкий военный самолет, который, по предварительной информации, выполнял рейс по направлению Азербайджан–Турция.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна