Эрдоган: Мы продолжаем скоординированные усилия по поиску фрагментов самолета


11.11.2025   19:06


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на авиакатастрофу турецкого военного самолёта.

Эрдоган отмечает, что продолжаются скоординированные усилия по поиску обломков самолёта совместно с властями соответствующих стран.

«С глубоким сожалением узнали, что наш самолёт типа C-130, который выполнял рейс из Азербайджана на родину, потерпел катастрофу вблизи грузино-азербайджанской границы.

Мы продолжаем скоординированные усилия по поиску обломков самолёта вместе с властями соответствующих стран. Надеюсь, что эта трагическая авария повлечёт за собой минимальные потери», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации МВД Грузии, 11 ноября текущего года в муниципалитете Сигнаги, примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии, упал турецкий военный самолет, который, по предварительной информации, выполнял рейс по направлению Азербайджан–Турция.


