Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии прибыл на место крушения турецкого самолета


11.11.2025   19:18


В Сигнагский муниципалитет, на грузино-азербайджанскую границу, где упал турецкий военный самолёт, прибыл министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе.

Вместе с Гекой Геладзе на месте происшествия находятся его первый заместитель Роланд Месхи, государственный уполномоченный в Кахетии Георгий Аладашвили, а также представители соответствующих подразделений министерства.

По информации Министерства внутренних дел Грузии, турецкий военный самолёт упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 километрах от границы Грузии. Самолёт выполнял рейс по маршруту Азербайджан–Турция.

Кроме того, как заявили в «Грузаэронавигации», воздушное судно Турции типа C-130 исчезло с радаров через несколько минут после пересечения грузинской территории, без передачи сигнала тревоги, после чего начались поисково-спасательные работы.

Также Министерство обороны Турции подтверждает, что на грузино-азербайджанской границе упал турецкий транспортный самолёт типа C-130.



Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна