Глава МВД Грузии прибыл на место крушения турецкого самолета

11.11.2025 19:18









Вместе с Гекой Геладзе на месте происшествия находятся его первый заместитель Роланд Месхи, государственный уполномоченный в Кахетии Георгий Аладашвили, а также представители соответствующих подразделений министерства.



По информации Министерства внутренних дел Грузии, турецкий военный самолёт упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 километрах от границы Грузии. Самолёт выполнял рейс по маршруту Азербайджан–Турция.



Кроме того, как заявили в «Грузаэронавигации», воздушное судно Турции типа C-130 исчезло с радаров через несколько минут после пересечения грузинской территории, без передачи сигнала тревоги, после чего начались поисково-спасательные работы.



Также Министерство обороны Турции подтверждает, что на грузино-азербайджанской границе упал турецкий транспортный самолёт типа C-130.



