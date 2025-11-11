|
Глава МВД Грузии прибыл на место крушения турецкого самолета
11.11.2025 19:18
В Сигнагский муниципалитет, на грузино-азербайджанскую границу, где упал турецкий военный самолёт, прибыл министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе.
Вместе с Гекой Геладзе на месте происшествия находятся его первый заместитель Роланд Месхи, государственный уполномоченный в Кахетии Георгий Аладашвили, а также представители соответствующих подразделений министерства.
По информации Министерства внутренних дел Грузии, турецкий военный самолёт упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 километрах от границы Грузии. Самолёт выполнял рейс по маршруту Азербайджан–Турция.
Кроме того, как заявили в «Грузаэронавигации», воздушное судно Турции типа C-130 исчезло с радаров через несколько минут после пересечения грузинской территории, без передачи сигнала тревоги, после чего начались поисково-спасательные работы.
Также Министерство обороны Турции подтверждает, что на грузино-азербайджанской границе упал турецкий транспортный самолёт типа C-130.
