|
На месте крушения турецкого военного самолета обнаружено тело ещё одного человека
12.11.2025 17:11
На месте крушения турецкого военного самолёта в муниципалитете Сигнахи обнаружено тело ещё одного человека. Информацию об этом подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
На данный момент на месте авиакатастрофы обнаружены останки 19 человек, одного человека ищут. Поисковые работы на месте продолжаются.
На месте крушения турецкого военного самолёта в Сигнахском муниципалитете находится министр внутренних дел Гела Геладзе.