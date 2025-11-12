На месте крушения турецкого военного самолета обнаружено тело ещё одного человека

На месте крушения турецкого военного самолёта в муниципалитете Сигнахи обнаружено тело ещё одного человека. Информацию об этом подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.



На данный момент на месте авиакатастрофы обнаружены останки 19 человек, одного человека ищут. Поисковые работы на месте продолжаются.



На месте крушения турецкого военного самолёта в Сигнахском муниципалитете находится министр внутренних дел Гела Геладзе.





