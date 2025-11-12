Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На месте крушения турецкого военного самолета обнаружено тело ещё одного человека


12.11.2025   17:11


На месте крушения турецкого военного самолёта в муниципалитете Сигнахи обнаружено тело ещё одного человека. Информацию об этом подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

На данный момент на месте авиакатастрофы обнаружены останки 19 человек, одного человека ищут. Поисковые работы на месте продолжаются.

На месте крушения турецкого военного самолёта в Сигнахском муниципалитете находится министр внутренних дел Гела Геладзе.


