На месте крушения турецкого военного самолета продолжаются поисковые работы

13.11.2025 10:59





Поисковые работы на месте крушения турецкого военного самолёта в Сигнахском муниципалитете продолжаются.



На месте авиакатастрофы обнаружены тела 19 человек, поиски одного продолжаются.



Для справки, 11 ноября в Сигнахском муниципалитете, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Самолёт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию. Расследование в связи с фактом ведётся по части 4 статьи 275 УК Грузии - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека.





