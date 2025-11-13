Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На месте крушения турецкого военного самолета продолжаются поисковые работы


13.11.2025   10:59


Поисковые работы на месте крушения турецкого военного самолёта в Сигнахском муниципалитете продолжаются.

На месте авиакатастрофы обнаружены тела 19 человек, поиски одного продолжаются.

Для справки, 11 ноября в Сигнахском муниципалитете, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Самолёт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию. Расследование в связи с фактом ведётся по части 4 статьи 275 УК Грузии - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека.


﻿
