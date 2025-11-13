Гражданин России подвергся насилию и ограблению – МВД задержало двух человек в Кобулети

По данным МВД, в Кобулети задержаны двое ранее судимых за групповое насилие и ограбление несовершеннолетнего. Задержаны Г.М., 1986 года рождения, и Г.Х., 1990 года рождения.



За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.



«Следствием установлено, что задержанные в Кобулети, силой отобрали у сумку у гражданина (из сообщения МВД не понятно, какого пола был пострадавший - ред.) Российской Федерации В.С., 2010 года рождения,. Несмотря на сопротивление обвиняемых, В.С. удалось вернуть сумку, после чего задержанные вновь применили насилие. Кроме того, Г.М. нанёс несовершеннолетнему ножом телесные повреждения, после чего они оба скрылись с места преступления.



Пострадавший несовершеннолетний был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.



Полиция задержала обоих в качестве подозреваемых», — говорится в заявлении МВД.



Расследование по факту происшествия ведётся по статьям 126 (часть первая) и 179 (часть вторая) Уголовного кодекса Грузии.





