50 человек задержаны по итогам очередного антинаркотического рейда

14.11.2025 14:46





В Грузии за последние дни в рамках масштабного антинаркотического рейда задержали 50 человек. Об этом сообщил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на сегодняшнем брифинге.



«В результате очередной успешной полицейской операции, проведенной по всей стране за последние дни, сотрудники МВД по обвинению в наркопреступлениях задержали 50 человек, большинство из которых являются наркореализаторами», – заявил Дарахвелидзе.



По его словам, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении, сбыте и пособничестве реализации наркотических и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере. За такие преступления предусмотрено лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.



Полиция изъяла крупные партии различных видов наркотиков в ходе обысков в домах, при личных досмотрах, а также во время следственных экспериментов – из закладок, заранее подготовленных для клиентов. В качестве доказательств используются также кадры оперативной съемки контрольных закупок.



МВД отмечает, что такие рейды проводятся систематически. Только за последние два месяца по обвинению в наркопреступлениях были задержаны более 1,5 тыс. человек, значительная часть из которых – наркотореализаторы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





