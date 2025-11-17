Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Перцовый спрей можно будет приобрести только с письменного разрешения МВД


17.11.2025   11:49


«Приобретение газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет возможно лицам, достигшим 18 лет, при наличии письменного согласия (справки) территориального органа МВД» — МВД внесло новые законодательные поправки.

Поправки также касаются регулирования оборота акустического оружия и электрошоковых устройств.

«Звуковое (акустическое) оружие, предназначенное только для стрельбы звуковым (холостым) патроном и используемое в театральных представлениях, кинопоказах, телепоказах, исторических реконструкциях, парадах и спортивных мероприятиях, будет подлежать ввозу в Грузию при наличии разрешения.

Гражданин может приобрести звуковое (акустическое) оружие только при наличии предварительного письменного согласия (справки) территориального органа Министерства внутренних дел. Кроме того, остаются в силе действующие нормы, разрешающие передачу, перевозку или пересылку звукового (акустического) оружия только с согласия полиции;

Кроме того, полиция уполномочена устанавливать ограничения на приобретение акустического оружия, как по количеству, так и по периодичности приобретения;

Ввоз газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет осуществляться при наличии разрешения;

Приобретение газоаэрозольного устройства (перцовых баллончиков) будет возможно лицам старше 18 лет при наличии письменного согласия (справки) территориального органа территориальный орган МВД;

Кроме того, электрошоковые устройства будут запрещены к гражданскому обороту. Только административные органы или частные охранные организации в целях осуществления своих полномочий смогут ввозить и использовать электрошоковые устройства», — говорится в поправках к законодательству, опубликованных МВД.


