Перцовый спрей можно будет приобрести только с письменного разрешения МВД

17.11.2025 11:49





«Приобретение газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет возможно лицам, достигшим 18 лет, при наличии письменного согласия (справки) территориального органа МВД» — МВД внесло новые законодательные поправки.



Поправки также касаются регулирования оборота акустического оружия и электрошоковых устройств.



«Звуковое (акустическое) оружие, предназначенное только для стрельбы звуковым (холостым) патроном и используемое в театральных представлениях, кинопоказах, телепоказах, исторических реконструкциях, парадах и спортивных мероприятиях, будет подлежать ввозу в Грузию при наличии разрешения.



Гражданин может приобрести звуковое (акустическое) оружие только при наличии предварительного письменного согласия (справки) территориального органа Министерства внутренних дел. Кроме того, остаются в силе действующие нормы, разрешающие передачу, перевозку или пересылку звукового (акустического) оружия только с согласия полиции;



Кроме того, полиция уполномочена устанавливать ограничения на приобретение акустического оружия, как по количеству, так и по периодичности приобретения;



Ввоз газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет осуществляться при наличии разрешения;



Приобретение газоаэрозольного устройства (перцовых баллончиков) будет возможно лицам старше 18 лет при наличии письменного согласия (справки) территориального органа территориальный орган МВД;



Кроме того, электрошоковые устройства будут запрещены к гражданскому обороту. Только административные органы или частные охранные организации в целях осуществления своих полномочий смогут ввозить и использовать электрошоковые устройства», — говорится в поправках к законодательству, опубликованных МВД.





