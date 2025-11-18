Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр обороны Турции поведал о предварительных выводах крушения самолета в Грузии


18.11.2025   10:20


Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что анализ «чёрного ящика» потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолёта и вынесение предварительного заключения потребуют не менее двух месяцев. По словам Яшара Гюлера, «чёрный ящик» военно-транспортного самолёта C-130 изучает турецкое предприятие авиационной и космической промышленности.

«Согласно предварительным выводам, хотя и не окончательным, сначала отрывается хвостовая часть. Затем он распадается на три части. Это будет установлено [в результате проверки] черного ящика», - заявил министр обороны Турции.

Для справки, 11 ноября в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Самолёт летел из Азербайджана в Турцию. В результате авиакатастрофы погибли все двадцать военнослужащих, находившихся на борту.


