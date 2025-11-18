МВД задержало разыскиваемого по «красному циркуляру» Интерпола

18.11.2025 10:43





Сотрудниками Главного управления криминальной полиции и Генеральной прокуратуры в Тбилиси был задержан гражданин Республики Казахстан Р.Б., 1990 года рождения, разыскиваемый Интерполом по «красному циркуляру».



Осужденный разыскивался Республикой Казахстан с ноября 2025 года.



Установлено, что Р.Б., преследуя корыстные цели, занимался незаконной игорной деятельностью на территории Республики Казахстан, организовав и ведя онлайн-казино. Стоит отметить, что подобная деятельность запрещена законодательством Республики Казахстан и не подлежит лицензированию.



Также Р.Б. незаконно присвоил крупную сумму денег, поступившую на его банковские счета от лиц, участвовавших в онлайн-гемблинге.



В настоящее время в отношении задержанного проводятся доэкстрадиционные процедуры, предусмотренные законодательством.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





