|
|
|
Полиция раскрыла факт убийства, совершенного с особой жестокостью в 2019 году
21.11.2025 10:47
На основании вновь открывшихся обстоятельств сотрудники Департамента полиции региона Мцхета-Мтианети МВД Грузии, совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Грузии, раскрыли факт убийства, совершенного с особой жестокостью 23 июня 2019 года, - указанную информацию распространяет МВД Грузии.
«Следствием было установлено, что житель села Эреда муниципалитета Мцхета, ранее судимый Г. П., на почве ссоры, используя тупой предмет, жестоко расправился в гр. М. К. 1932 года рождения.
В результате многочисленных ран, М. К. скончался в медицинском учреждении.
Г. П. отбывает наказание в пенитенциарном учреждении по другому уголовному делу.
Следствие ведется по статье 109-ой, часть 2-я и 3-я, подункт «Б» Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение», - говорится в информации МВД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна