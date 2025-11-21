Полиция раскрыла факт убийства, совершенного с особой жестокостью в 2019 году

21.11.2025 10:47





На основании вновь открывшихся обстоятельств сотрудники Департамента полиции региона Мцхета-Мтианети МВД Грузии, совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Грузии, раскрыли факт убийства, совершенного с особой жестокостью 23 июня 2019 года, - указанную информацию распространяет МВД Грузии.



«Следствием было установлено, что житель села Эреда муниципалитета Мцхета, ранее судимый Г. П., на почве ссоры, используя тупой предмет, жестоко расправился в гр. М. К. 1932 года рождения.



В результате многочисленных ран, М. К. скончался в медицинском учреждении.



Г. П. отбывает наказание в пенитенциарном учреждении по другому уголовному делу.



Следствие ведется по статье 109-ой, часть 2-я и 3-я, подункт «Б» Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение», - говорится в информации МВД Грузии.





