В Аджарии изъяты наркотики в особо крупном размере

Сотрудники Главного управления центральной криминальной полиции Аджарии изъяли особо крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



По данным ведомства, совершённые преступления предусматривают до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



«Сотрудники Главного управления центральной криминальной полиции МВД в Аджарии задержали в Батуми 30-летнего Г.Х., ранее судимого, а также гражданина Казахстана А.В., 1985 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их реализации.



В ходе личного досмотра и обыска дома Г.Х. полиция изъяла 10,47 грамма наркотического средства »метадон», подготовленного к продаже, и 40 граммов высушенной марихуаны. Также были обнаружены материалы для фасовки наркотиков, клейкие ленты и электронные весы.



По словам Г.Х., наркотическое средство »метадон» для последующей реализации ему передавал гражданин Республики Казахстан А.В.



Во время обыска дома А.В. полиция дополнительно изъяла 43 грамма метадона.



Оба задержаны в статусе обвиняемых.

Следствие ведётся по статьям 260 и 260 прим УК Грузии», — говорится в информации МВД





