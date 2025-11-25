Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми проходит международный семинар по безопасности портов и борьбе с незаконным оборотом наркотиков


25.11.2025   11:55


Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе вместе с послом Франции Оливье Курто и директором таможенного департамента Службы доходов Михаилом Чокошвили открыл международный семинар под названием «Безопасность портов и борьба с торговлей наркотиками: от Чёрного моря до Евросоюза».

По информации МВД, Александр Дарахвелидзе выступил с приветственным словом перед участниками семинара и подчеркнул строгую политику государства и эффективные меры, предпринимаемые Министерством внутренних дел в целях борьбы с наркотрафиком.

Международный семинар проводится в Грузии 25–26 ноября в городе Батуми, организован посольством Франции и направлен на укрепление сотрудничества государств в борьбе с наркотрафиком в Черноморском регионе.

В семинаре участвуют представители правоохранительных органов, таможенных служб и частного сектора из 13 европейских стран.


