Все физические и юрлица будут оштрафованы за сделки с лицом, находящимся под санкциями – законопроект

Парламент поддержал поправки в Закон Грузии «О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» в первом чтении.



Поправки в закон регулируют отношения с лицами, находящимися под санкциями. В частности, согласно законопроекту, все физические и юридические лица будут оштрафованы за совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями.



Согласно законопроекту, в первый раз физическому или юридическому лицу будет вынесено предупреждение, а в случае повторного нарушения будет установлен штраф в размере 1000 лари.



Предыдущая версия закона распространялась только на сделки подотчетных с подсанкционными лицами.



«Согласно проекту, подотчётное лицо будет обязано указывать информацию об имуществе в отчёте о подозрительной сделке, направляемом в Службу финансового мониторинга, которая касается имущества лиц, подпадающих под санкции.



Кроме того, в закон добавляется глава X1, которая будет регулировать вопросы, связанные с ведением дел об административных правонарушениях и административной ответственностью.



По заявлению парламентского секретаря правительства Вахтанга Бачиашвили, целью разработки законопроекта является учёт рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы – MONEYVAL и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ООН», – говорится в информации, опубликованной на сайте парламента.





