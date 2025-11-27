В России восемь фигурантов дела о подрыве Крымского моста приговорили к пожизненному

27.11.2025 16:15





Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восемь человек, обвиняемых в причастности к подрыву Крымского моста в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.



Суд также обязал взыскать с фигурантов 7 млрд рублей (89,7 млн долларов) в пользу пострадавших из-за взрыва компаний и физлиц.



Осужденные – граждане России, Армении и Украины: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют «террористический акт», а также «незаконное приобретение-пересылку и контрабанду взрывных устройств». Все восемь не признают вину. Защита намерена обжаловать приговор.



Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября 2022 года. Погибли пять человек, были разрушены плиты одной из автомобильных дорог.



В Москве тогда заявили, что взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. В заявлении ФСБ говорилось, что в переправке груза участвовали, в частности, двое граждан Грузии – «Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван». МВД Грузии в ответ сказало, что «Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу». Российские СМИ сообщали, что Москва объявила Инасаридзе в международный розыск.



В РФ считают, что взрыв организовал первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





