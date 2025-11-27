Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России восемь фигурантов дела о подрыве Крымского моста приговорили к пожизненному


27.11.2025   16:15


Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восемь человек, обвиняемых в причастности к подрыву Крымского моста в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также обязал взыскать с фигурантов 7 млрд рублей (89,7 млн долларов) в пользу пострадавших из-за взрыва компаний и физлиц.

Осужденные – граждане России, Армении и Украины: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют «террористический акт», а также «незаконное приобретение-пересылку и контрабанду взрывных устройств». Все восемь не признают вину. Защита намерена обжаловать приговор.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября 2022 года. Погибли пять человек, были разрушены плиты одной из автомобильных дорог.

В Москве тогда заявили, что взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. В заявлении ФСБ говорилось, что в переправке груза участвовали, в частности, двое граждан Грузии – «Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван». МВД Грузии в ответ сказало, что «Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу». Российские СМИ сообщали, что Москва объявила Инасаридзе в международный розыск.

В РФ считают, что взрыв организовал первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна